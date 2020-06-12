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Yüzlerce kişi yine oraya akın etti! Yer: İstanbul

Koronavirüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte camilerde ve açık alanlarda yeniden Cuma namazı kılınmaya başlanmıştı. Kararın üçüncü haftasında da Mahmutbey Stadyumunda yüzlerce kişi birlikte saf tuttu.

12.06.2020 15:03 - Son Güncelleme: 12.06.2020 15:03
Yüzlerce kişi yine oraya akın etti! Yer: İstanbul

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından üçüncü Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu'nu tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

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Yüzlerce kişi yine oraya akın etti! Yer: İstanbul

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla birlikte toplu halde ibadete açılmıştı.

Yüzlerce kişi yine oraya akın etti! Yer: İstanbul

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine cami avluları, bahçeleri ve namaz kılmak için belirlenen diğer alanlarda kılındı.

Yüzlerce kişi yine oraya akın etti! Yer: İstanbul

Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Mahmutbey Stadyumu oldu. Namaz saati yaklaşırken stadyumu tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Yüzlerce kişi yine oraya akın etti! Yer: İstanbul

Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

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