Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Kocaeli'de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 18'e kadar düşmesi sonrasında su altında kalan eski köprüler 20 yıl sonra ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'nın altında kalan köprüler havadan görüntülendi.
25.11.2019 11:00
- Son Güncelleme: 25.11.2019 12:07
1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı'nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 20 yıldır suyun altında bulunan eski 2 köprünün ortaya çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Baraj yapılmadan önceki gibi duran köprüler havadan görüntülendi.
"Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı"
Su seviyesinin son yıllarda gördüğü en düşük seviyede olduğunu ifade eden Kadir Avlugan, ortaya çıkan köprüleri görmek için bölgeye geldiğini ifade ederek, "Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü.
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