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Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 18'e kadar düşmesi sonrasında su altında kalan eski köprüler 20 yıl sonra ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'nın altında kalan köprüler havadan görüntülendi.

25.11.2019 11:00 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:07
Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi, barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e kadar düştü.

Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 8 milyon 959 bin metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.

Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı'nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 20 yıldır suyun altında bulunan eski 2 köprünün ortaya çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Baraj yapılmadan önceki gibi duran köprüler havadan görüntülendi.

Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

"Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı"
Su seviyesinin son yıllarda gördüğü en düşük seviyede olduğunu ifade eden Kadir Avlugan, ortaya çıkan köprüleri görmek için bölgeye geldiğini ifade ederek, "Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü.

Yuvacık Barajı’nın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Şu anda da yağmurların yağmaması nedeni ile seviye bu kadar düştü. Kar ve yağmur yağmaz ise daha da düşecek. Yağmurların su seviyesi doluyken yağması, sonradan yağmaması bu duruma neden oldu.

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