Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu
Yozgat'ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük'te yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu. 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat'ta kazı çalışmaları devam ediyor.
Uşaklıhöyük'te keşfedilen, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.
"MOZAİKTE 3 BİN 147 TAŞ KULLANILMIŞ"
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan kazı Başkanı Anacleto D'agostino, "Bizim bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'daki mozaiği biliyoruz ama muhtemelen bu mozaik onlardan daha eski olduğunu düşünüyoruz. Şu anda araştırma aşamasındayız, ilk düşüncemiz yakın doğunun en eski mozaiği olduğu şekilde. Bu mozaik M.Ö.'den önce 1500 tarihlerine dayanıyor. Benzer örnek olarak düşünülen Kuzey Mezopotamya'daki Asur mozaikleri 9. ve 7. yüzyıllara tarihlendiriliyor.
Bu açıdan bakıldığı zaman bu Hitit dönemine ait bu mozaikler Asur dönemine ait mozaiklerden çok daha eski döneme ait. Mozaiğin boyutu 7 metreye 3 metre. Yaklaşık 3 bin 147 taş kullanılmış. Mozaik çeşitli çok farklı renklere sahip çakıl taşlarından yapılmış. Çeşitli dekoratif özelliklere sahip. Şu andaki düşüncemiz bu alanda gördüğünüz tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde." dedi.