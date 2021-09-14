Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu

"MOZAİKTE 3 BİN 147 TAŞ KULLANILMIŞ"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan kazı Başkanı Anacleto D'agostino, "Bizim bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'daki mozaiği biliyoruz ama muhtemelen bu mozaik onlardan daha eski olduğunu düşünüyoruz. Şu anda araştırma aşamasındayız, ilk düşüncemiz yakın doğunun en eski mozaiği olduğu şekilde. Bu mozaik M.Ö.'den önce 1500 tarihlerine dayanıyor. Benzer örnek olarak düşünülen Kuzey Mezopotamya'daki Asur mozaikleri 9. ve 7. yüzyıllara tarihlendiriliyor.