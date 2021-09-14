Mersin'deki kazıda Aratos'un mezarının tabanına ulaşıldı
Mersin'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. İnsanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu olarak kabul edilen Aratos'un anıt mezarında süren kazılarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen 'dromos' açığa çıkarılırken, mezarın tabanına da ulaşıldı.
Mersin'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kazılarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen 'dromos' açığa çıkarılırken, mezarın tabanına da ulaşıldı.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 22'incisi gerçekleştiriliyor.
Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 4 Ağustos'ta başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus'ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor.
"ANIT MEZARIN TABANINA ULAŞTIK"
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, kazıların 4 Ağustos'ta başladığını söyledi. Kazıların devam ettiğini kaydeden Yağcı, "Bu süre içinde biz anıt mezarın tabanına ulaştık ve ona bağlı olan dromosunu açığa çıkardık. Şu ana kadar vardığımız sonuçlara göre bölgenin en büyük anıtsal mezarlarından birisi ile karşı karşıyayız.