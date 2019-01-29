Youtuber nasıl olunur? Youtube fenomeni nasıl olurum? Instagram fenomeni nasıl olunur? Instagram'da en çok beğeni alan gün, saat ve hashtag’ler açıklandı
Youtuber ve Instagram fenomeni nasıl olunur? Milyarlarca kullanıcısı olan ve televizyonu yerini alacağı düşünülen Youtube aynı zamanda para kazanmanın en etkili platformu haline gelmiş durumda. Yeni nesil teknoloji mesleği olarak popülerlik kazanan Youtube fenomenliğiyle para kazananların sayısının artması da ilgiyi giderek arttırıyor. 37 milyonu aşkın hesapla en çok Instagram kullanıcısı 5. ülke konumundaki Türkiye'de, Instagram'da en çok etkileşim yaratan gün ve saat aralıkları ile en popüler hashtag'ler belli oldu. İşte fenomen olmak isteyenlerin dikkatli okuması gereken o tüyolar...
YOUTUBER NE DEMEK?
Youtuber en son jenerasyon internet femonemine verilen isimdir. Youtube Fenomeni, videolarıyla Youtube video paylaşım platformunda ünlü olan kişiye denir. Çektikleri ve hazırladıkları videoları paylaşarak milyonlarca kişi izlettirebilen ve reklamlardan para kazanan kişilere verilen yeni nesil meslek adıdır.Youtuber, kamera önünde konuşmayı, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri takip etmeyi, kamera arkasında kimse yokken kendini ışık ve alan derinliği konusunda eğiterek çekim yapmayı (çektiği kişi de yine kendisidir) , kurgu programlarını kullanmayı, SEO (internet arama motorlarında bulunabilmek için yapılan çalışma) konusunda bilgili olmayı bilmek zorundadır.
YOUTUBE FENOMENİ / YOUTUBER NASIL OLUNUR?
Google tarafından üniversitelerdeki irtibat noktaları aracılığıyla, girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere 'dijital girişimcilik', 'Nasıl YouTuber olunur?' eğitimleri veriliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitim veriliyor. YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor. Türkiye'de bu işi yapan gençlerin kurduğu ve takipçi sayısı 2 milyona ulaşan, görüntüleme oranı yüksek YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı bulabiliyor.