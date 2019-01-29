Youtuber nasıl olunur? Youtube fenomeni nasıl olurum? Instagram fenomeni nasıl olunur? Instagram'da en çok beğeni alan gün, saat ve hashtag’ler açıklandı

YOUTUBER NE DEMEK?

Youtuber en son jenerasyon internet femonemine verilen isimdir. Youtube Fenomeni, videolarıyla Youtube video paylaşım platformunda ünlü olan kişiye denir. Çektikleri ve hazırladıkları videoları paylaşarak milyonlarca kişi izlettirebilen ve reklamlardan para kazanan kişilere verilen yeni nesil meslek adıdır.Youtuber, kamera önünde konuşmayı, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri takip etmeyi, kamera arkasında kimse yokken kendini ışık ve alan derinliği konusunda eğiterek çekim yapmayı (çektiği kişi de yine kendisidir) , kurgu programlarını kullanmayı, SEO (internet arama motorlarında bulunabilmek için yapılan çalışma) konusunda bilgili olmayı bilmek zorundadır.