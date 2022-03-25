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Yolcuları tokatladı! Manchester-Antalya uçağında büyük kavga! Ömür boyu ceza yedi

Manchester-Antalya seferini gerçekleştiren uçakta büyük kavga yaşandı. Oturduğu yerden öfkeyle fırlayan yolcu Catherine Bush önce bağırıp çağırdı, sonra diğer yolculara ve uçuş görevlilerine saldırarak tokatladı. Jet2 şirketi yaşanan olayı doğrularken genç kadına 5.000 sterlin para cezası ve ömür boyu uçuş yasağı verdi.

25.03.2022 10:20 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:35
Yolcuları tokatladı! Manchester-Antalya uçağında büyük kavga! Ömür boyu ceza yedi

Manchester-Antalya seferinde olan uçakta bir kadının diğer yolculara ve uçuş görevlilerine saldırması sonucu uçak Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.

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Yolcuları tokatladı! Manchester-Antalya uçağında büyük kavga! Ömür boyu ceza yedi

Bu sabah İngiltere'nin Manchester kentinden Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Jet2 Havayolları'na ait bir uçak, yolculardan birinin rahatsız edici hareketler sergileyerek diğer yolculara saldırması sonucunda zorunlu olarak Viyana'ya iniş yaptı.

Yolcuları tokatladı! Manchester-Antalya uçağında büyük kavga! Ömür boyu ceza yedi

Kadının önce uçuş görevlilerine saldırarak sonrasında öfkesini yolculara döndürdüğü, hatta bazı yolculara tokat attığı ifade edildi.

Yolcuları tokatladı! Manchester-Antalya uçağında büyük kavga! Ömür boyu ceza yedi

Havayolu şirketinde yapılan açıklamaya göre, genç kadına 5.000 sterlin ceza ve ömür boyu uçuş yasağı verildi.

Yolcuları tokatladı! Manchester-Antalya uçağında büyük kavga! Ömür boyu ceza yedi

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