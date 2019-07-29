Yıllarca severek izledik ama bu ayrıntıyı fark etmedik! Red Kit'teki subliminal mesaj...
Özellikle çocuklarımızın severek izlediği çizgi filmlerin gizliden gizliye bir takım mesajlar verdiğini ve bu mesajların pek masumane olmadığını biliyor muydunuz? Çocuklara küçük yaşlarda verilen subliminal mesajların birçoğu çizgi filmler aracılığı ile bilinç altına işlenmekte. Çizgi filmler aracılığı ile verilen gizli mesajlar çocukların karakterini ve gelecekteki davranışlarını etkilemekte. Zor olsa bile çocukları ne izlediğine dikkat etmek gerekir. Ancak yine de bu durum gizli mesajları yüzde yüz oranında engelleyebileceğiniz anlamına gelmez. İşte çizgi filmlerdeki hayrete düşüren subliminal mesajlar...
Çizgi filmlerdeki gizli mesajların çocukları nasıl etkilediğini birçok aile bilmiyor. Farkına varılmadan televizyon başına bırakılan çocuklar, gizli mesajlarla hipnotize ediliyor. Çizgi filmlerdeki gizli mesajların birçoğunda terör örgütleri ve cinsel sapkınlıklar öne çıkartılıyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in bile mesajı verildiği çizgi filmler var. Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar hangileri. İşte çocukların her gün maruz kaldığı bilinçaltını etkileyen çizgi filmlerdeki gizli mesajlar.
NE KADAR MASUM GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜNLER...
Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?