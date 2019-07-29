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Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

Emanuela Orlandi, Mehmet Ali Ağca için mi kaçırıldı? İşte 36 yıldır çözülemeyen gizem... İtalya'da 36 yıl önce sırra kadem basan ve o dönem Roma'da hapiste olan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırılarak rehin tutulduğu öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'nda yapılan çalışmalar tamamlandı. Orlandi ailesinin de hazır bulunduğu kazılarda yapılan morfolojik analizde Orlandi'ye ait bulguya rastlanmadı.

29.07.2019 10:29 - Son Güncelleme: 29.07.2019 10:49
Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Prof. Giovanni Arcudi ve ekibi tarafından Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'nda Orlandi aile fertlerinin de bulunduğu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

Buna göre, Prof. Arcudi ve ekibinin, yaptığı morfolojik inceleme sonucunda mezarda, 1800'lerin sonundan daha ileri bir döneme ait herhangi bir kemik yapısı bulunmadığı ifade edildi.

Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

Orlandi ailesinin 70 kemiğin daha incelemeye tabi tutulması talebinin ise Prof. Arcudi ve ekibi tarafından mezardaki kemiklerin çok eski olması sebebiyle kabul edilmediği bildirildi.

Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

Açıklamada, bazı iddiaların aksine Vatikan'ın, hem Vatikan surları içinde hem de İtalya nezdindeki Papalık Elçiliğinde yapılan operasyonlarda, Orlandi'nin kaybolmasına ilişkin gerçeği bulma arayışının tam iş birliği ve şeffaflık çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi.

Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı

TÜYLER ÜRPERTEN MEKTUP

Sayısız komplo teorisine sebep olan Emanuela Orlandi'nin kaybolması olayına ilişkin ürkütücü bir mektup gönderilmişti. Mektupta, Orlandi'nin cesedinin nerede olduğu yazıyordu.

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