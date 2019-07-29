Vatikan'da 36 yıldır çözülemeyen gizem! Emanuela Orlandi için kazılan mezarlardan sonuç çıkmadı
Emanuela Orlandi, Mehmet Ali Ağca için mi kaçırıldı? İşte 36 yıldır çözülemeyen gizem... İtalya'da 36 yıl önce sırra kadem basan ve o dönem Roma'da hapiste olan Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla kaçırılarak rehin tutulduğu öne sürülen Emanuela Orlandi'nin bulunması için Vatikan'daki Teutonico Mezarlığı'nda yapılan çalışmalar tamamlandı. Orlandi ailesinin de hazır bulunduğu kazılarda yapılan morfolojik analizde Orlandi'ye ait bulguya rastlanmadı.
29.07.2019 10:29
- Son Güncelleme: 29.07.2019 10:49
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