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Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

19. yüzyılda Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu'ydu... Fotoğrafçıların Osmanlı Devleti payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgiyle karşılandı. ABD'deki New York Kütüphanesi günümüzde Osmanlı İmparatorluğu'na dair fotoğrafların sergilendiği önemli merkezlerden biri. Kütüphanenin arşivinde Osmanlı Devleti'ne ve o dönemin İstanbul'una ait yüzlerce eser dikkat çekiyor. İşte ABD arşivinin tozlu raflarından çıkan Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...

07.03.2021 10:43 - Son Güncelleme:
Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı ABD'deki New York Kütüphane'sinde Osmanlı Devleti'ne dair yüzlerce eser bulunuyor.

Bu görselde Sultan Mehmet Reşat arabasıyla selamlıktan dönerken kaydedilmiş...

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Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

1870 yılı top arabasını hazırlarken

Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

Aralarında İstanbul'un eski yıllara ait fotoğrafların yanı sıra bazı Osmanlı padişahının hiç bilinmeyen resimleri yer alıyor.

Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının Türk hizmetine geçişi

Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi

Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir portresi

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