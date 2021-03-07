Yıllar sonra ABD arşivinin tozlu raflarından ortaya çıktı: Osmanlı Devleti ve İstanbul'un fotoğrafları...

19. yüzyılda Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu'ydu... Fotoğrafçıların Osmanlı Devleti payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgiyle karşılandı. ABD'deki New York Kütüphanesi günümüzde Osmanlı İmparatorluğu'na dair fotoğrafların sergilendiği önemli merkezlerden biri. Kütüphanenin arşivinde Osmanlı Devleti'ne ve o dönemin İstanbul'una ait yüzlerce eser dikkat çekiyor. İşte ABD arşivinin tozlu raflarından çıkan Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...

07.03.2021 10:43 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





