İstatistikleri alt üst eden bir hayat

Guinness World Records'da yer alan habere göre normal şartlarda bir insanın hayatı boyunca yıldırım çarpma ihtimali oldukça düşüktür. Ancak bir kişinin tam yedi kez yıldırıma maruz kalması istatistiklerin neredeyse açıklayamayacağı kadar nadir bir durumdur.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Shenandoah National Park'ta uzun yıllar park görevlisi olarak çalışan Roy Sullivan, bu inanılmaz deneyimi yaşayan tek kişi olarak tarihe geçti. Bu sıra dışı olaylar onu Guinness World Records'a taşıdı ve "dünyada en çok yıldırım çarpan insan" unvanının sahibi yaptı.