CANLI YAYIN
Geri

Yıldırımın peşini bırakmadığı adam: Roy Sullivan’ın akıl almaz hikayesi

ABD'de bir milli park görevlisi olan Roy Sullivan yaşamı boyunca tam yedi kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başaran tek kişi olarak tarihe geçti. İmkansız gibi görünen olaylar zinciri onu Guinness World Records'a taşıdı.

Giriş Tarihi:
Dünya tarihinde bazı yaşam öyküleri vardır ki gerçek olduğuna inanmak güçtür. İşte bu hikayelerden biri de hayatı boyunca tam yedi kez yıldırım çarpmasına...

Dünya tarihinde bazı yaşam öyküleri vardır ki gerçek olduğuna inanmak güçtür. İşte bu hikayelerden biri de hayatı boyunca tam yedi kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Roy Sullivan'a ait. ABD'de bir milli park görevlisi olan Sullivan, yaşadığı sıra dışı olaylarla hem bilim insanlarını hem de meraklıları şaşkına çevirdi. Kimileri onu dünyanın en talihsiz insanı olarak görürken kimileri ise her seferinde hayatta kalmayı başardığı için olağanüstü şanslı olduğunu düşünüyor.

İstatistikleri alt üst eden bir hayat Guinness World Records'da yer alan habere göre normal şartlarda bir insanın hayatı boyunca yıldırım çarpma ihtimali...

İstatistikleri alt üst eden bir hayat

Guinness World Records'da yer alan habere göre normal şartlarda bir insanın hayatı boyunca yıldırım çarpma ihtimali oldukça düşüktür. Ancak bir kişinin tam yedi kez yıldırıma maruz kalması istatistiklerin neredeyse açıklayamayacağı kadar nadir bir durumdur.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Shenandoah National Park'ta uzun yıllar park görevlisi olarak çalışan Roy Sullivan, bu inanılmaz deneyimi yaşayan tek kişi olarak tarihe geçti. Bu sıra dışı olaylar onu Guinness World Records'a taşıdı ve "dünyada en çok yıldırım çarpan insan" unvanının sahibi yaptı.

İlk yıldırım 1942'de çarptı Sullivan'ın yıldırımla ilk karşılaşması 1942 yılında gerçekleşti. O sırada görev yaptığı yangın gözetleme kulesindeydi. Fırtına...

İlk yıldırım 1942'de çarptı

Sullivan'ın yıldırımla ilk karşılaşması 1942 yılında gerçekleşti. O sırada görev yaptığı yangın gözetleme kulesindeydi. Fırtına hızla yaklaşınca kuleden inmeye çalıştı ancak yıldırım çoktan kuleyi hedef almıştı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağında ciddi yanıklar oluştu ve ayakkabısında büyük bir delik açıldı. Sullivan o gün yaşadığı acının hayatındaki en kötü olay olduğunu düşünüyordu. Oysa bu henüz başlangıçtı.

Direksiyon başında gelen şok Aradan yıllar geçti ve 1969 yılında Sullivan yeniden yıldırımın hedefi oldu. Bu kez bir kamyon kullanıyordu. Fırtına sırasında...

Direksiyon başında gelen şok

Aradan yıllar geçti ve 1969 yılında Sullivan yeniden yıldırımın hedefi oldu.Bu kez bir kamyon kullanıyordu. Fırtına sırasında aracın açık camından içeri giren yıldırım onu bayıltarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan araç uçurumun kenarında güçlükle durabildi.Sullivan ciddi şekilde yaralansa da bir kez daha hayatta kalmayı başardı.

Bahçesinde bile kurtulamadı Talihsiz korucu için yıldırım olayları burada bitmedi. 1970 yılında kendi evinin bahçesinde çiçekleriyle ilgilenirken gökyüzünden...

Bahçesinde bile kurtulamadı

Talihsiz korucu için yıldırım olayları burada bitmedi. 1970 yılında kendi evinin bahçesinde çiçekleriyle ilgilenirken gökyüzünden gelen bir başka yıldırım yine onu buldu. Bu olaydan sonra Sullivan artık yıldırımların adeta peşinde olduğunu düşünmeye başladı.

Yıldırım onu takip ediyor 1972 ve 1973 yıllarında iki kez daha yıldırım çarpması, Sullivan'ın bu düşüncesini iyice güçlendirdi. Bir gün kara bulutları...

Yıldırım onu takip ediyor

1972 ve 1973 yıllarında iki kez daha yıldırım çarpması, Sullivan'ın bu düşüncesini iyice güçlendirdi. Bir gün kara bulutları görünce hızla arabasına binip uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kaçışı işe yaramadı ve yıldırım doğrudan ona isabet etti. Bu olaylarda saçlarının alev aldığı bile anlatılır. Bu yüzden Sullivan daha sonra yanında acil durumlar için bir kova su taşımaya başlamıştı.

Sinemayı aratmayan son olay 1977 yılında yaşanan yedinci olay ise neredeyse bir film sahnesini andırıyordu. Sullivan gölde balık tutarken yıldırım bir kez...

Sinemayı aratmayan son olay

1977 yılında yaşanan yedinci olay ise neredeyse bir film sahnesini andırıyordu. Sullivan gölde balık tutarken yıldırım bir kez daha ona isabet etti. Göğsünde yanıklar oluşmasına rağmen oltasındaki balığı almaya çalışan bir ayıyı fark etti. Yıldırımın şokunu henüz atlatmış olmasına rağmen sopasını alıp ayıyı kovalamayı başardı.

UZUN BİR YAŞAM SÜRDÜ Tüm bu olağanüstü olaylara rağmen Roy Sullivan uzun bir yaşam sürdü ve 72 yaşına kadar yaşadı.

UZUN BİR YAŞAM SÜRDÜ

Tüm bu olağanüstü olaylara rağmen Roy Sullivan uzun bir yaşam sürdü ve 72 yaşına kadar yaşadı.

"Yıldırım Mıknatısı" olarak anıldı Yaşadığı inanılmaz deneyimler sayesinde hem bilim dünyasında hem de popüler kültürde adından söz ettirdi. "Yıldırım...

"Yıldırım Mıknatısı" olarak anıldı

Yaşadığı inanılmaz deneyimler sayesinde hem bilim dünyasında hem de popüler kültürde adından söz ettirdi. "Yıldırım Mıknatısı" lakabıyla anılan Sullivan, bugün hâlâ en fazla yıldırım çarpan insan olarak tarihteki yerini koruyor.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Alpler'de donmuş bir zaman kapsülü