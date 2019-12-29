Yılbaşında gidilecek ücretsiz etkinler hangileri? İşte Türkiye'de gidilecek bedava yılbaşı eğlenceleri

2020'ye girmeye sayılı günler kala yılbaşı kutlamalarının adresleri de belli oldu. Her yıl olduğu gibi Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy gibi birçok ilçesinde yeni yıla özel programların düzenlendiği İstanbul, bu adreslerin başında geliyor. Işıltılı caddeleriyle dikkat çeken İzmir'de ise kutlamalar şimdiden başladı. Türkiye'nin birçok ilçesinde ücretsiz yılbaşı etkinlikleri gerçekleştirilecek.En popüler adreslerden İstanbul, ışıl ışıl caddeleriyle yeni yıla hazır. İzmir, Edirne, Mersin, Antalya gibi birçok şehirde de ücretsiz konserler, yeni yıl pazarları, animasyon ve dans gösterileriyle 2020'ye coşkulu bir merhaba denilecek. İşte Türkiye'de gidilecek bedava yılbaşı eğlenceleri...

29.12.2019 12:50 - Son Güncelleme: 29.12.2019 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





