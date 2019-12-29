Yılbaşında gidilecek ücretsiz etkinler hangileri? İşte Türkiye'de gidilecek bedava yılbaşı eğlenceleri
2020'ye girmeye sayılı günler kala yılbaşı kutlamalarının adresleri de belli oldu. Her yıl olduğu gibi Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy gibi birçok ilçesinde yeni yıla özel programların düzenlendiği İstanbul, bu adreslerin başında geliyor. Işıltılı caddeleriyle dikkat çeken İzmir'de ise kutlamalar şimdiden başladı. Türkiye'nin birçok ilçesinde ücretsiz yılbaşı etkinlikleri gerçekleştirilecek.En popüler adreslerden İstanbul, ışıl ışıl caddeleriyle yeni yıla hazır. İzmir, Edirne, Mersin, Antalya gibi birçok şehirde de ücretsiz konserler, yeni yıl pazarları, animasyon ve dans gösterileriyle 2020'ye coşkulu bir merhaba denilecek. İşte Türkiye'de gidilecek bedava yılbaşı eğlenceleri...
Yeni yıla girmeye sayılı günler kala yılbaşı kutlamalarının adresleri de belli oldu. Her yıl olduğu gibi Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy gibi birçok ilçesinde yeni yıla özel programların düzenlendiği İstanbul, bu adreslerin başında geliyor. Işıltılı caddeleriyle dikkat çeken İzmir'de ise kutlamalar şimdiden başladı, yeni yıla girildiği dakikalarda da şehirde etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Edirne de 31 Aralık akşamı arka arkaya konserler eşliğinde 2020'ye merhaba diyecek. Mersin'de ise sağlık, huzur ve mutluluk dolu dilekler havada uçacak. Herkesin yeni umutlarla girmeye hazırlandığı yeni yılı, unutulmaz kılacak kutlamaların adreslerini derledik…
Gösteri merkezi Ortaköy
İstanbul, yeni yılı en güzel karşılayan illerin başında geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni yıl kapsamında Taksim Cumhuriyet Meydanı'nı, İstiklal Caddesi'ni ve Dolmabahçe'yi ışıklandırdı. Yeni yıl gecesinde, kutlama ve gösterilerin merkezi Ortaköy sahili olacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda saatler 24.00'ü gösterdiğinde başlayacak havai fişek gösterisiyle yeni yıla girilecek. İBB, keyifli bir yılbaşı gecesi için bir dizi önlem aldı. Birçok birim mesai yaparken, İETT ek seferler koyup, bazı metro seferlerini 24 saate çıkardı.
4 yerde sokak festivali
İstanbul'un birçok ilçesinde yeni yıl heyecanı hissediliyor. Beşiktaş Belediyesi, bu yıl farklı bir etkinliğe imza atıyor. Beşiktaş yeni yılı dört farklı alanda düzenlenecek sokak festivalleriyle karşılayacak. Konserler, gösteriler, özel şovlar ve birbirinden farklı performansların sergileneceği sokak festivalinin bir kolu Abbasağa Parkı olacak. Saat 20.00'de Pandomim, Jonglör ve Bubble Show gösterisiyle etkinliğin başlayacağı parkta komedyen Cem İşçiler, Stand Up gösterisiyle katılımcılara eğlence dolu anlar yaşatacak. Gecenin sonunda müzisyen Cem Doğan şarkılarını seslendirecek.
Dikilitaş Mahallesi'nde ise Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi sahne alacak. 23.00'te ise Faik Pala konser verecek. Kutlamaların bir diğer adresi de Karanfilköy Şenlik Alanı olacak. Saat 20.00'de başlayacak kutlamalar, tiyatro doğaçlama ekibinin sahne almasıyla devam edecek. Katılımcılar gecenin sonunda Şarkıcı Tuğçe Haşimoğlu'nun şarkılarıyla coşacak. Sanatçılar Parkı'nda ise eğlence, saat 19.30'da DJ Onur Alp'in performansıyla başlayacak. Ardından Öykü Can Kösedağ ve Büşra Alnıtemiz sahne alacak. Son olarak sanatçı Feridun Düzağaç sevilen parçalarını seslendirecek.