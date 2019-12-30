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MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

MasterChef şampiyonu kim oldu? Alican ve Cemre'nin zamanla yarıştığı final bölümünde büyük heyecan yaşandı. Finalistler yemeklerini yapmaya başladıktan sonra şefler büyük ödülü açıkladı. Ödül yarışmacılar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Elenen tüm yarışmacılar ile finalistlerin aileleri de final gecesi alanda bulundular. Merakla beklenen MasterChef 2019 finalisti dün canlı yayında açıklandı. Peki, MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? İşte MasterChef 2019 final bölümü özeti...

30.12.2019 09:16 - Son Güncelleme: 30.12.2019 09:16
MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

MasterChef'te büyük final heyecanı yaşandı. MasterChef 2019'un finalinde küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan Cemre Uyanık ile mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam eden Alican Uyanık mücadele etti. İki yarışmacı da yemeklerini şeflerin beğenisine sundu ve son olarak kendi imzalarını attıklarını yemeği pişirdiler. Şefler puanları verdi ve kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? İşte MasterChef final bölümü özeti...

MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

MASTERCHEF 2019 TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef 2019'da büyük ödül açıklandı. Geçtiğimiz yıl 100 bin TL para ödülü verilen yarışmada, bu yıl son model bir otomobil verileceği açıklandı. Şampiyon olan isim hem otomobili hem de birincilik kupasını aldı.

MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef 2019 şampiyonu belli oldu. 29 Aralık'ta yayınlanan final bölümünde Alican ve Cemre 3 adet yemek yaptılar ve şeflerin beğenisine sundular. Son olarak imzalarını attıkları yemekleri yapan Alican ve Cemre heyecanla sonuçları beklediler.

MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

Alican ve Cemre, önce Uluslararası Mutfak yemeği ile jüri karşısına çıktı. Burada yarışmacıların jüri üyelerinden aldığı puan şu şekilde oldu;

Alican: Somer şef 7 + Mehmet Şef 7 + Danilo şef 8 = 22
Cemre: Somer şef 7 + Mehmet Şef 7 + Danilo şef 7 = 21

MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

Sonraki yarışma ise Türk Mutfağı üzerine yapıldı. Orada alınan puanlar ise şu şekilde;

Alican: Somer şef 6 + Mehmet Şef 7 + Danilo şef 7 = 20
Cemre: Somer şef 7 + Mehmet Şef 8 + Danilo şef 7 = 22

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