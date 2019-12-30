MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? Final bölümü özeti...

MasterChef'te büyük final heyecanı yaşandı. MasterChef 2019'un finalinde küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan Cemre Uyanık ile mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam eden Alican Uyanık mücadele etti. İki yarışmacı da yemeklerini şeflerin beğenisine sundu ve son olarak kendi imzalarını attıklarını yemeği pişirdiler. Şefler puanları verdi ve kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef kazananı ödülü nedir, para ödülü var mı? İşte MasterChef final bölümü özeti...