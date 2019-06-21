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Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Hulusi Kentmen, birçok filmde 'tonton baba' karakteriyle milyonların gönlünü fethetti. Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, rol aldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle birçok kişinin sevgisini kazandı. Peki 30 yaşında sinemaya adım atan Hulusi Kentmen'in asıl mesleğini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Hulusi Kentmen gerçeği...

21.06.2019 09:29 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Hulusi Kentmen, birçok filmde 'tonton baba' karakteriyle milyonların gönlünü fethetti. Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, rol aldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle birçok kişinin sevgisini kazandı. Peki 30 yaşında sinemaya adım atan Hulusi Kentmen'in asıl mesleğini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Hulusi Kentmen gerçeği. İşte Yeşilçam'ın bilinmeyenleri...

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu

Cüneyt Arkın, 1972 'de düzenlenen 4. Adana Altın Koza Film Festivali 'nde "O ödül Yılmaz'ın hakkı!" diyerek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geri çevirmiştir.

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu

Bizim Aile'de "Yaşar Usta"nın ve Hababam Sınıfı'nda "Mahmut Hoca"nın karşılarındaki kişiye ayar verdikleri oda aynıdır.

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu
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