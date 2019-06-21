Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen hakkında şaşırtan gerçek! Kimse bunu bilmiyordu

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Hulusi Kentmen, birçok filmde 'tonton baba' karakteriyle milyonların gönlünü fethetti. Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, rol aldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle birçok kişinin sevgisini kazandı. Peki 30 yaşında sinemaya adım atan Hulusi Kentmen'in asıl mesleğini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Hulusi Kentmen gerçeği...

21.06.2019 09:29 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





