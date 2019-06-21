Günlük burç yorumları – 21 Haziran 2019 Cuma

YENGEÇ

Bugünlerde sezgisel olarak davranışlarınızı düzenleyebileceksiniz. Ayrıca dürüstlüğünüz ile çevrenizin taktirini toplayacaksınız. Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, hale aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Sizi kısa süreli de olsa bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırıyor ama hiçbir şey kazandırmıyor. Güneş, bugün burcuna geçiyor. Doğum günün şimdiden kutlu olsun. İkili ilişkilerine çok dikkat etmelisin.