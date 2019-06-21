Günlük burç yorumları – 21 Haziran 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Haziran Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Çocuksu bir güzellikle titreşiminizi yükseltirken sisteme olan inancınız da ön plana çıkıyor. Para konusunda ise bereketli süreçler gerçekleşiyor. İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği enteresan kişilerle tanışabilirsiniz. Kendinize güveniniz yerinde. Güneş, su burcuna geçiyor. Yaz ekinoksunu karşılıyoruz. Halletmen gereken sorumlulukların bugün seni kaygılandırabilir.
BOĞA
Başarılı ve analitik düşünebilme durumunuz ile şansınız birleşince ortaya muazzam başarılar çıkıyor ancak başarı için sabır da gerekmekte. Olaylara yaklaşım tarzında "Ben bilirim" edasıyla sergilenen bilgiç tavırlar kadar sizi iten davranış şekli yok. Bu nedenle aranızda mesafe bırakmaya çalıştığınız kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergiliyorsunuz. Bugün mücadele etmeni gerektirecek olaylarla karşılaşabilirsin. Sabırsızlığının önüne geçebilirsen, pratik olabileceksin.
İKİZLER
Bugünlerde vereceğiniz ani tepkiler sevdiklerinizin gözünü korkutabilir. İkili ilişkilerde kısa süreli bir kaos hakim olabilir.Uygulamaya çalıştığınız yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Eğer, şartların zorluğundan dolayı düşüncelerinizi değiştirirseniz şimdiye kadar yaptıklarınız boşa gidecek. Etrafındaki sorunlara çözüm odaklı yaklaşımların artacak. Hayattan yeni dersler almaya açık hissediyorsun.
YENGEÇ
Bugünlerde sezgisel olarak davranışlarınızı düzenleyebileceksiniz. Ayrıca dürüstlüğünüz ile çevrenizin taktirini toplayacaksınız. Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, hale aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Sizi kısa süreli de olsa bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırıyor ama hiçbir şey kazandırmıyor. Güneş, bugün burcuna geçiyor. Doğum günün şimdiden kutlu olsun. İkili ilişkilerine çok dikkat etmelisin.
ASLAN
Korkularınızın bilincinde olarak ilerlerseniz ve kendinizi biraz daha kontrol altında tutmayı denerseniz işiniz kolaylaşabilir. Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşulları önlüyor. Bu nedenle bugün hislerinizle davranıp hata yapmayın. İyimser ve dışa dönük ruh halin kendini ifade etmende sana yardımcı olabilir. İşte sorumluluğunun arttığını hissedebilirsin.