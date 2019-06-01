Yeşil eriği tuzla tüketenler dikkat! Uzmanlardan ciddi uyarı...
Yeşil erik yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden bir tanesidir. Erik, yüksek vitamin içeriği ile sağlık kaynağıdır. İçinde; A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini ve potasyum ve magnezyum içerir. Bazı kişiler sade bazıları ise eriği tuzla tüketir. Ancak uzmanlar yeşil eriği tuzla tüketmenin zararlı olduğunu açıkladı. Peki yeşil eriği neden tuz ile tüketmemeliyiz? Yeşil eriği tuz ile tüketmenin zararları nelerdir? İşte cevabı...
YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI!
Erik, yüksek vitamin içeriği ile sağlık kaynağıdır. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini ve potasyum ve magnezyum içerir. Aynı zamanda düşük enerjiye sahip olması ile diyet yapanların da rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir. 1 porsiyon (100 gr-10 adet) taze erik yaklaşık 70 kcal, 100 gr kuru erik ise 210 kcal'dir.
SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMİNE SON!
Porsiyon miktarı kırmızı erik için 2-3 adet (50 gr), yeni dünya için ise 6 adettir. Erik, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir, kabızlık probleminin giderilmesinde yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Aynı zamanda karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma hastalıklarına şifa kaynağı olduğundan mevsiminde bol bol tüketilmesi faydalıdır. Birçok çeşidi olan erik, taze tüketilebileceği gibi, komposto, hoşaf ve reçel olarak da tüketilebilir.
ERİĞİ TUZLA YEMENİN ZARARLARI NELERDİR?
Diyabet hastalarında fazla şeker alımını engellemek adına taze olarak tüketilmesi önerilir. Tüm kabuklu meyvelerde olduğu gibi erik tüketirken de hijyene dikkat edilmelidir. Uygun şartlarda yıkayarak kabuğunda bulunabilecek ilaç kalıntılarından temizlemek gereklidir. Ülkemizde bol yetişen eriği tuzla birlikte tüketmek de damak kültürü olarak yerleşmiştir. Ancak fazla tuz tüketimi hipertansiyon riski ve böbrek sağlığı açısından zararlı olduğundan erikle birlikte fazla tuz tüketiminden kaçınılmalıdır.