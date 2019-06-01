Yeşil eriği tuzla tüketenler dikkat! Uzmanlardan ciddi uyarı...

SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMİNE SON!

Porsiyon miktarı kırmızı erik için 2-3 adet (50 gr), yeni dünya için ise 6 adettir. Erik, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir, kabızlık probleminin giderilmesinde yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır. Aynı zamanda karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma hastalıklarına şifa kaynağı olduğundan mevsiminde bol bol tüketilmesi faydalıdır. Birçok çeşidi olan erik, taze tüketilebileceği gibi, komposto, hoşaf ve reçel olarak da tüketilebilir.