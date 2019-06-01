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Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Garip filminin Fatoş'u olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri.

01.06.2019 11:45 - Son Güncelleme: 01.06.2019 11:45
Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

İşte yeni hali...

Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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