Garip filminin minik Fatoş'unu bir de şimdi görün! Kemal Sunal ile aynı filmde rol almıştı...

Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Garip filminin Fatoş'u olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri.

01.06.2019 11:45 - Son Güncelleme: 01.06.2019 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





