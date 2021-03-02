Yerli Elon Musk! 11 yıllık maden işçisi 5 ton yük taşıyan traktör yaptı

Gökçebey'e bağlı Muharremler köyünde oturan Gökhan Eroğlu, 3 yıl önce atık malzemelerinden 2,5 ton yük taşıyabilen tarım aracı üretti. Motosiklet motoru ve otomobil şanzımanını birleştirerek yaptığı tarım aracı büyük ilgi gördü. Özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Eroğlu, kendini geliştirerek bu kez traktör imal etmeye karar verdi. Köylülerin ve ailesinin desteğiyle geçen yıl çalışmalara başladı. 3 otomobil şanzımanını birleştiren Eroğlu, 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı. 5 ton yük taşıma kapasiteli traktör, tüm arazi şartlarında emsallerinden daha atak ve güçlü olmasıyla dikkat çekti. Tüm aksamını evinin alt katındaki garajda kendi becerisiyle yapan Eroğlu, traktörüne Gök-Türk adını verdi.

