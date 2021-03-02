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Kadın avukat babası ölünce mermer ocağının başına geçti! Rekorlar kırdı

Koç Üniversitesi'nden 2014 yılında mezun olup avukatlık yapan Melike Alpay Özmen, 2017'de 55 yaşındaki babası Gökhan Alpay kalp krizinden vefat edince avukatlığı bırakıp Muğla Yatağan'daki ailesine ait mermer şirketinin yönetim kurulu başkanlığını devraldı. 31 yaşındaki Melike Alpay Özmen "Maden işi erkek işi, ocağa çıkamaz, fabrikaya gidemez" sözlerine rağmen 4 yılda firmada kadın istihdamını yüzde 30 artırdı. 260 çalışanlı firmanın 8,5 milyon lira olan cirosunu 2020'de 85 milyon liraya çıkardı. Şirketin ihracat oranını ise yüzde 168 artırarak 7 milyon 506 bin dolara yükseltti.

AA
AJANSLAR
02.03.2021 14:41 - Son Güncelleme: 02.03.2021 15:03
Kadın avukat babası ölünce mermer ocağının başına geçti! Rekorlar kırdı

Genç yaşta ailesinin mermer şirketinin başına geçen Melike Alpay Özmen, yeni projeler ve katma değeri yüksek ürünlerle firmasını büyüttü, sektördeki kadın istihdamının artmasını sağladı.

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Kadın avukat babası ölünce mermer ocağının başına geçti! Rekorlar kırdı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun olan Özmen, İstanbul'da bir hukuk bürosunda stajını yaptıktan sonra mesleğine bu kentte devam etti. Galatasaray Üniversitesinde ekonomi hukuku alanında yüksek lisansını da tamamlayan Özmen, bazı kurumsal firmaların hukuk işlerinde görev aldı.

Kadın avukat babası ölünce mermer ocağının başına geçti! Rekorlar kırdı

Genç avukat, 2017'nin Şubat ayında, Muğla'nın Yatağan ilçesinde mermer sektöründe faaliyet gösteren babası Gökhan Alpay'ı (55) geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti. İki kız kardeşi bulunan Özmen, babasının ölümünden sonra avukatlığa ara verip 260 çalışanı bulunan firmanın başına geçti.

Kadın avukat babası ölünce mermer ocağının başına geçti! Rekorlar kırdı

Kendini bir anda maden ocağında bulan ve kısa sürede işlere adapte olan genç girişimci, firmayı daha da büyütmek için kollarını sıvadı. Yönetimin başına geçtiğinde firmanın yaklaşık 8,5 milyon lira olan cirosu, 2020'de 84 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde şirketin ihracatı da yüzde 168 artırarak 7 milyon 506 bin dolara yükseldi.

Öte yandan Özmen ile birlikte şirketteki kadın çalışan sayısı da arttı. Gerek üst kademede gerekse fabrikada sayıları artan kadınlar, firmanın çalışan sayısının yüzde 30'unu oluşturdu.

Kadın avukat babası ölünce mermer ocağının başına geçti! Rekorlar kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi ve Ege Maden İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Özmen, avukatlıktan sonra firmasına ve Türk doğal taş sektörüne değer katmak için çalışıyor. Sektörde kadınların ağırlığının giderek artması için mücadele veren Özmen, özellikle tasarım ve katma değerli ürünlere yönelik yoğun mesai harcıyor. Özmen, ayağında çizme, başında baretle maden ocağında işlerini takip ediyor.