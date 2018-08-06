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Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de

Mercedes-Benz'in Türkiye'de en fazla satılan model ailesi olan C Serisi kapsamlı şekilde yenilenmesinin ardından 252 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sedan, Coupe ve Cabriolet gövde seçenekleri ile ithal edilen yeni C Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor. Üretiminin 5. yılında kapsamlı olarak yenilenen C Serisi, görsel açıdan ağırlıklı olarak yeni farları ve arka aydınlatma grubu ile fark ediliyor. İşte Mercedes-Benz C Serisi ve Bmw i8 roadster...

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:58:32 Güncelleme: 10:03:09
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Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
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Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
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Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
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Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
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Yeni Mercedes-Benz C Serisi Türkiye’de
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