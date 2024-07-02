SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Yedim seni selülit! İşte mermer gibi pürüzsüz cildin sırrı

Selüliti bitirecek karışım... Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkan selülit, pek çok kadının kabusu haline geliyor. Uzman isim selülitle mücadelede beslenmenin önemine dikkat çekerek uzak durulması gereken besinleri ve mermer gibi pürüzsüz cildin sırrını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 12:04 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:06
Yedim seni selülit! İşte mermer gibi pürüzsüz cildin sırrı 1

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkan selülit, pek çok kadının kabusu haline geliyor.

Yedim seni selülit! İşte mermer gibi pürüzsüz cildin sırrı 2

SELÜLİTLE MÜCADELE: BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Diyetisyen Anıl Öztürk selülitle mücadelede beslenmenin önemine dikkat çekerek uzak durulması gereken besinleri ve mermer gibi pürüzsüz cildin sırrını verdi.

Yedim seni selülit! İşte mermer gibi pürüzsüz cildin sırrı 3

Öztürk, öncelikle şeker ve sofra tuzundan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Şeker ve tuz, vücutta su tutulumunu artırarak selülit görünümünü kötüleştirebilir.

SON DAKİKA