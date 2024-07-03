Türkiye 100 ordu arasında zirveye imzasını attı! Dünya askeri güç sıralaması açıklandı!

Global Firepower tarafından yapılan son araştırma, dünya genelindeki askeri güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılı için yayımlanan ve 60'tan fazla faktörün titizlikle değerlendirildiği çalışmada Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki yıla göre üç sıra birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Teknolojik yetkinlik, askeri birim sayısı, mali olanaklar ve lojistik kabiliyet gibi kriterlerin belirleyici olduğu sıralamada, Türkiye'nin yükselişi dikkatlerden kaçmadı.
Dünyanın önde gelen askeri analiz platformlarından Global Firepower, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasını açıkladı. 60'tan fazla kriterin titizlikle değerlendirildiği liste, küresel güç dengelerindeki son değişimleri gözler önüne seriyor. Türkiye ise bu yıl listede dikkat çekici bir yükselişe imza atarak gücünü bir kez daha kanıtladı.
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA