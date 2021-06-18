Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz
Yatağının altından sürekli sesler duyan adam en sonunda seslerin kaynağını öğrenmek istedi ve zemini açtı. Gördükleri karşısında dehşete düşen adam o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
18.06.2021 06:13
- Son Güncelleme: 18.06.2021 06:13
Yatak odasının hemen altından duyduğu seslerden zaman zaman ürken adam, sonunda merakına yenik düşerek yatağının altında bulunan döşemeyi açmaya karar verdi.
Nasıl bir manzarayla karşılaşacağını da bilemediği için, bu anları da sosyal medya üzerinde yayınlamak için kaydetti.
Görüntüleri kaydettiği esnada zemini kazarken seslerin daha da çoğaldığını fark etti.
Bu kuşkularını daha da güçlendirdi.
İşte adamın sosyal medyada hesabında paylaştığı o görüntüler...