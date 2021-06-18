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Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz

Yatağının altından sürekli sesler duyan adam en sonunda seslerin kaynağını öğrenmek istedi ve zemini açtı. Gördükleri karşısında dehşete düşen adam o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

18.06.2021 06:13 - Son Güncelleme: 18.06.2021 06:13
Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz

Yatak odasının hemen altından duyduğu seslerden zaman zaman ürken adam, sonunda merakına yenik düşerek yatağının altında bulunan döşemeyi açmaya karar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz

Nasıl bir manzarayla karşılaşacağını da bilemediği için, bu anları da sosyal medya üzerinde yayınlamak için kaydetti.

Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz
Görüntüleri kaydettiği esnada zemini kazarken seslerin daha da çoğaldığını fark etti.
Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz

Bu kuşkularını daha da güçlendirdi.

Yatağının altından sesler geliyordu sonunda dayanamayıp baktı! Gördükleri inanılmaz

İşte adamın sosyal medyada hesabında paylaştığı o görüntüler...