Dünyanın en değerli mantarları arasında yer alan ve kilosu 2 bin 500 TL olan trüf mantarını Çanakkale'de köpekle aradılar
Çanakkale'de trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verilen eğitimde, trüf mantarı uzmanı Ziyafet Arslan, eğitimli köpekle mantar topladı. Kursiyerler, 'Lagotto Romagnolo' cinsi köpeğin toprak altından mantarı bulup çıkarmasını şaşkınlıkla izledi. Dünyanın en değerli mantarları arasında gösterilen trüfün kilo fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Lagotto Romagnolo cinsi köpekler trüf avcılığıyla özdeleşmiş bir tür. Bu türler çalışma sonucunda diğer türlere göre koku almada daha yatkın olmaları nedeniyle ön plana çıkıyor.
Trüf mantarı, toplanması, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi konularını içeren sunum Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Ürünleri Şube Müdürü Zafer Filiz tarafından gerçekleştirildi. Filiz'in salonda verdiği teorik eğitimin ardından Güzelyalı köyündeki Mesudiye Tabyası mevkiinde arazide uygulamalı eğitime geçildi.
Meraklı gözlerle Arthur'u izleyen kursiyerler, eğitimli köpeğin mantar bulma anını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Arthur, yerini tespit ettiği trüf mantarlarını ayaklarıyla toprağı kazarak çıkardı. Arslan, kursiyerlere, kilogram fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan trüf mantarının toplanması hakkında bilgi verdi.
KÖYLÜYE GELİR KAPISI AÇILACAK
Trüf mantarının tespiti, teşviki ve toplanmasına yönelik eğitim verdiklerini söyleyen, Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci, "Öğleden önce teorik eğitimi tamamladık. Arazide köpeklerle birlikte uygulamalı olarak trüf mantarı nasıl tespit ediliyor, nasıl çıkarılıyor, bunun eğitimini uygulamalı olarak yaptık.