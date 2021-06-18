Dünyanın en değerli mantarları arasında yer alan ve kilosu 2 bin 500 TL olan trüf mantarını Çanakkale'de köpekle aradılar

Çanakkale'de trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verilen eğitimde, trüf mantarı uzmanı Ziyafet Arslan, eğitimli köpekle mantar topladı. Kursiyerler, 'Lagotto Romagnolo' cinsi köpeğin toprak altından mantarı bulup çıkarmasını şaşkınlıkla izledi. Dünyanın en değerli mantarları arasında gösterilen trüfün kilo fiyatı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Lagotto Romagnolo cinsi köpekler trüf avcılığıyla özdeleşmiş bir tür. Bu türler çalışma sonucunda diğer türlere göre koku almada daha yatkın olmaları nedeniyle ön plana çıkıyor.

18.06.2021 13:04 - Son Güncelleme: 18.06.2021 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





