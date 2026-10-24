Yaşam döngüsünü başa sararak gençleşiyor: Ölümsüz denizanasının sırrı ne?
Yaşam döngüsünü başa sararak gençleşebilen ve "ölümsüz" olarak bilinen Turritopsis dohrnii türü denizanası, ölümcül tehlikeler karşısında hücrelerini sıfırlayarak başa dönebilme yeteneğiyle tıbbi araştırmalara yön veriyor. Toplu iğne başı büyüklüğündeki bu minik canlının barındırdığı genetik sırlar ve transdiferansiyasyon mekanizması, rejeneratif biyoloji alanında çığır açarak yaşa bağlı dejeneratif hastalıkların tedavisinde yepyeni bir ufuk açıyor.
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