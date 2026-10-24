GERÇEK BOYUTLARI

PNAS'ta bu konu üzerine yayımlanan akademik bir makaleye göre, Turritopsis dohrnii yalnızca 4,5 milimetre (yaklaşık bir toplu iğne başı veya serçe parmağın tırnağı kadar) kadardır. Bu kadar mikroskobik bir boyutta bu denli karmaşık bir hücresel programın yer alması biyologları en çok şaşırtan detaylardan biridir.