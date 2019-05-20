Yarın BİM'de neler var? 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog

BİM'de merakla beklenen indirimli ürünler listesi belli oldu. Salı günü indirimlerini geçtiğimiz gün paylaşam BİM, temizlik ürünlerine ağırlık verdiğini bildirdi. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren bu ürünlerin fiyatı ne kadar? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...