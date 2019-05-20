Yarın BİM'de neler var? 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Yarından itibaren satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesi temizlik ürünlerinden oluşuyor. Birbirinden farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan BİM'in yayınladığı katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. Peki, yarın BİM'de neler olacak? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
20.05.2019 10:27
- Son Güncelleme: 20.05.2019 10:27
BİM'de merakla beklenen indirimli ürünler listesi belli oldu. Salı günü indirimlerini geçtiğimiz gün paylaşam BİM, temizlik ürünlerine ağırlık verdiğini bildirdi. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren bu ürünlerin fiyatı ne kadar? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
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