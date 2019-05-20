İşte YouTube'taki videosu milyonlarca kez izlenen o genç! Sadece ağaç kullanarak yaptı...

YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca kişi için vazgeçilmez aktivitelerden biri. YouTube'ta en çok izlenen video kategorilerinden birisi de ilkel malzemelerle "yaşam mücadelesi veren" içerik üreticileri. Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı... İşte YouTube'ta milyonlarca kez izlenen o videonun içeriği...

20.05.2019 11:11 - Son Güncelleme: 20.05.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





