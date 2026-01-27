Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait
Bilim dünyası uçuşun evrimine dair yerleşik kabulleri sarsabilecek çarpıcı bir keşifle karşı karşıya. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka uygulaması milyonlarca yıl öncesine ait dinozor ayak izlerini analiz ederek kuşların kökenine dair ezberleri bozdu. Yapılan analizler kuşların sanılandan yaklaşık 60 milyon yıl daha önce ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.
