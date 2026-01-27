PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait

Bilim dünyası uçuşun evrimine dair yerleşik kabulleri sarsabilecek çarpıcı bir keşifle karşı karşıya. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka uygulaması milyonlarca yıl öncesine ait dinozor ayak izlerini analiz ederek kuşların kökenine dair ezberleri bozdu. Yapılan analizler kuşların sanılandan yaklaşık 60 milyon yıl daha önce ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 1

Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka uygulaması milyonlarca yıl öncesine ait dinozor ayak izlerini analiz ederek kuşların kökenine dair ezberleri bozdu. Yapılan analizler kuşların sanılandan yaklaşık 60 milyon yıl daha önce ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 2

200 Milyon Yıllık İzler Yapay Zeka ile Yeniden Okundu

DailyMail'de yer alan habere göre araştırmacılar, 200 milyon yıldan daha eski dinozor ayak izlerini incelemek için DinoTracker adlı gelişmiş bir yapay zeka sistemi geliştirdi.Bu sistem daha önce büyük ölçüde insan yorumuna ve öznel değerlendirmelere dayanan ayak izi sınıflandırmasını tamamen veri temelli ve objektif hale getiriyor.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 3

Bugüne kadar fosil ayak izlerinin yorumlanması zemin yapısı, aşınma ve fosilleşme sırasında oluşan deformasyonlar nedeniyle oldukça zordu. DinoTracker bu belirsizlikleri matematiksel olarak modele dahil ederek sorunu aşmayı hedefliyor.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 4

Milyonlarca Senaryo ile Eğitildi

Yapay zeka uygulamasını eğitmek için araştırmacılar:

  • Yaklaşık 2.000 gerçek fosil ayak izi

  • Sıkışma, kayma ve kenar bozulmalarını taklit eden milyonlarca dijital varyasyon kullandı.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 5

Test sonuçları DinoTracker'ın tartışmalı örnekler dahil olmak üzere dinozor ayak izlerini yüzde 90 doğruluk oranıyla tanıyabildiğini ortaya koydu.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 6

İzler arasındaki benzerlik şaşırtıcı

Çalışmanın en dikkat çekici sonucu ise bazı dinozor ayak izleri ile hem modern hem de soyu tükenmiş kuşlara ait izler arasındaki şaşırtıcı benzerlik oldu.

Araştırmacılara göre bu durum iki ihtimali gündeme getiriyor:

  • Kuşlar, bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha erken bir dönemde evrimleşmiş olabilir

  • Ya da bazı dinozor türleri, tesadüfen kuş ayaklarına çok benzeyen anatomik yapılara sahipti

Her iki ihtimal de kuşların evrimsel geçmişine dair ciddi bir yeniden değerlendirme gerektiriyor.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 7

170 milyon yıl öncesine ait

Yapay zeka uygulaması, İskoçya'daki Skye Adası'ndan elde edilen ayak izi görüntülerini de analiz etti. Sonuçlar bu izlerin yaklaşık 170 milyon yıl önce yaşamış ördek gagalı dinozorların en eski akrabalarından bazılarına ait olabileceğini gösterdi. Bu bulgu kuş benzeri özelliklerin dinozorlar arasında çok daha erken dönemlerde ortaya çıktığını düşündürüyor.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 8

"Dünyanın En Eski Kuşlarını Bulmuş Olabiliriz"

Çalışmanın yazarlarından Profesör Steve Brusatte, araştırmanın önemini şu sözlerle vurguladı:

"Bu çalışma paleontoloji için son derece heyecan verici. Yüzyılı aşkın süredir tartışılan dinozor ayak izlerini sınıflandırmak için objektif ve veriye dayalı bir yöntem sunuyor."

Brusatte ayrıca yapay zekanın dünyanın bilinen en eski kuşlarını tespit etmiş olabileceğini ve bunun teknolojinin bilimdeki en verimli kullanım alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 9

Evrimi Anlamada Yeni Bir Dönem

Çalışmanın ortak yazarlarından, Helmholtz-Zentrum araştırma merkezinden Dr. Gregor Hartmann ise geliştirilen yöntemin önemine dikkat çekti:

"Bu yaklaşım, ayak izlerindeki çeşitliliği anlamak ve bu izleri bırakan canlılara dair hipotezleri tarafsız bir şekilde test etmek için güçlü bir araç sunuyor."

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 10

Araştırmacılar, DinoTracker'ın ilerleyen yıllarda:

  • Evrimsel biyoloji

  • Paleontoloji eğitimi

  • Saha çalışmaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 11

Uçuşun Evrimi Yeniden Yazılabilir mi?

Bu çalışma yalnızca dinozorları değil uçuşun nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını anlamak açısından da kritik bir dönüm noktası olabilir. Eğer bulgular doğrulanırsa kuşların evrimsel hikâyesi baştan sona yeniden yazılabilir.

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 12

(Uygulamanın en ilginç bölümlerinden biri çeşitli dinozor ayak izi ile kuşların bıraktığı ayak izi arasındaki şaşırtıcı benzerlikti. Fotoğraf kaynağı: PNAS )

Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 13

(Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği uygulama 200 milyon yıldan daha eski dinozor ayak izlerini analiz ediyor. Fotoğraf kaynağı: Tone Blakesley)

Son bakışı herkesi hüngür hüngür ağlattı! İşte başına buyruk nihilist penguenin hikayesi
Son bakışı herkesi hüngür hüngür ağlattı! İşte başına buyruk nihilist penguenin hikayesi
Yapay zeka kuşların evrimini geriye çekti! İlk uçuşun kökeni 60 milyon yıl öncesine ait - 14

(Haberde kullanılan görseller Takvim arşiv ve sosyal medyadan derlenmiştir)

ABDnin Grönlandda kaç üssü var? Trump vazgeçmedi: Beyaz Saraydan ilginç paylaşım
ABD'nin Grönland'da kaç üssü var? Trump vazgeçmedi: Beyaz Saray'dan ilginç paylaşım