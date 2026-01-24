ABD'nin Grönland'da kaç üssü var? Trump vazgeçmedi: Beyaz Saray'dan ilginç paylaşım
Trump’ın Grönland ısrarı sürerken, ABD basını adadaki askeri varlığı mercek altına aldı. New York Times’a göre geçmişte onlarca üssün bulunduğu Grönland’da bugün aktif tek üs kaldı. Beyaz Saray’ın yapay zekalı paylaşımı ise dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump Grönland'ı ele geçirmekle tehdit ederken Davos'ta yaptığı açıklamada anlaşmayı duyurmuştu. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan ve yapay zeka ile hazırlanan bir paylaşımda ise Trump bir penguen ile Grönland'a ABD bayrağı dikmeye giderken görülüyor.
GÜNDEM ABD'NİN GRÖNLAND'DAKİ ÜSLERİ
Trump Grönland konusunda ısrarı sürdürüyor. ABD basını ise ABD'nin Grönland'da kaç askeri üssü olduğunu hesaplıyor.
GEÇMİŞTE DEVASA TESİSLER VARDI
The New York Times, ABD'nin geçmişte Grönland'da büyük bir askeri varlığı olduğunu vurguladı. Bunun içinde binlerce asker, ondan fazla üs, stratejik bombardıman uçakları, hava durumu istasyonları ve buzun altında devasa bir tesis yer alıyordu.
GERİYE TEK BİR ÜS KALDI
The New York Times'ın dikkat çektiğine göre bugün ise aktif kullanılan sadece bir üs ve uzaktan kumandalı bir füze savunma istasyonu kaldı. Eski üslerin bazıları ticari havalimanlarına dönüştürüldü. Diğerleri ise paslı harabelere döndü.
BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM
Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından yapılan yapay zeka ile hazırlanmış paylaşımda Trump yanında bir penguenle Grönland'a ABD bayrağı dikmek için yürürken görülüyor.
Trump ABD'nin ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha önce adayı zorla ele geçirmekle tehdit ettikten sonra bu hafta uzlaşmaya açık olduğunu belirtti.
Görüşülen bir öneri, ABD'nin Grönland'da askeri üsler için bazı toprak parçalarına sahip olmasına izin verecek.
Amerikalıların Grönland'ın kuzeybatısında Pituffik Uzay Üssü bulunuyor. 150 kişilik personeli füze savunması ve uzay gözetimi görevini yürütüyor. Dünyanın en tepesinde, Kuzey Kutbu'na yakın konumu, radarının füzeleri uçuşlarının en erken anlarında tespit etmesine olanak tanıyor.