ABD'nin Grönland'da kaç üssü var? Trump vazgeçmedi: Beyaz Saray'dan ilginç paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump Grönland 'ı ele geçirmekle tehdit ederken Davos'ta yaptığı açıklamada anlaşmayı duyurmuştu. Beyaz Saray 'ın sosyal medya hesabından yapılan ve yapay zeka ile hazırlanan bir paylaşımda ise Trump bir penguen ile Grönland'a ABD bayrağı dikmeye giderken görülüyor.

Trump Grönland konusunda ısrarı sürdürüyor. ABD basını ise ABD'nin Grönland'da kaç askeri üssü olduğunu hesaplıyor.

“Yerel halk arasında ‘Mickey Mouse’ olarak anılan, Soğuk Savaş döneminde Amerikalılar tarafından inşa edilmiş bir uydu istasyonu, Kangerlussuaq’ın üzerindeki bir tepede hâlâ varlığını sürdürüyor., Fotoğraf New York Times'tan alınmıştır

Grönland, Reuters

GEÇMİŞTE DEVASA TESİSLER VARDI

The New York Times, ABD'nin geçmişte Grönland'da büyük bir askeri varlığı olduğunu vurguladı. Bunun içinde binlerce asker, ondan fazla üs, stratejik bombardıman uçakları, hava durumu istasyonları ve buzun altında devasa bir tesis yer alıyordu.

GERİYE TEK BİR ÜS KALDI

The New York Times'ın dikkat çektiğine göre bugün ise aktif kullanılan sadece bir üs ve uzaktan kumandalı bir füze savunma istasyonu kaldı. Eski üslerin bazıları ticari havalimanlarına dönüştürüldü. Diğerleri ise paslı harabelere döndü.