RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat! Pırıl pırıl olacak...

X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat! Pırıl pırıl olacak...

Ev hanımlarının bulaşık yıkama derdini ortadan kaldıran bulaşık makinesi, zamanla içerisinde biriken kirler ve kireçle aslında sandığınız kadar temiz da olmayabilir. Çok daha etkili ve pırıl pırıl yıkayan bir makine için yapmanız gerekenleri sıraladık. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemleri...

takvim.com.tr
27.03.2023 14:15 - Son Güncelleme: 27.03.2023 14:19
X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat!! Pırıl pırıl olacak...

Bulaşık makinesi düzenli olarak temizlenmediğinde verimsiz çalışabilir. Bulaşık makinenizi düzenli olarak temizlemek, hem makinenizin performansını arttırır hem de daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemleri...

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X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat!! Pırıl pırıl olacak...

SİRKE

1 bardak beyaz sirke ile bulaşık makinesinde yıkanabilir bir kaseyi doldurun ve boş bulaşık makinesinin altına yerleştirin. Bulaşık makinesini sıcak su döngüsünde çalışacak şekilde ayarlayın. Sirke, kalan yiyecek, yağ, sabun köpüğü, kalıntı ve diğer artık kiri parçalayacaktır.

X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat!! Pırıl pırıl olacak...

KİRECİ YOK EDİYOR!

Malzemeler;

1 çay bardağı sirke
¼ çay bardağı karbonat
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı limon tuzu

X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat!! Pırıl pırıl olacak...

Uygulama;

Boş haldeki bulaşık makinesinin alt rafını dışarı açarak tabana karbonat,limon tuzu ve kabartma tozunu serpiştirin. Arından üzerine sirkeyi dökün. Bu noktada yavaş yavaş tepkimeye giren maddelerin sesini duymaya başlayacaksınız. Kapağını kapattığınız bulaşık makinesini en yüksek sıcaklıkta ve en uzun programda çalıştırmaya başlayın. Programın bitmesinin ardından makinenin hem içi hem de görünmeyen noktaları tertemiz olacak.

X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat!! Pırıl pırıl olacak...

BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLERKEN KULLANILACAK MALZEMELER

Beyaz Sirke ve Limon Tuzu

Sirke ve Karbonat

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