X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat! Pırıl pırıl olacak...
Ev hanımlarının bulaşık yıkama derdini ortadan kaldıran bulaşık makinesi, zamanla içerisinde biriken kirler ve kireçle aslında sandığınız kadar temiz da olmayabilir. Çok daha etkili ve pırıl pırıl yıkayan bir makine için yapmanız gerekenleri sıraladık. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemleri...
27.03.2023 14:15 - Son Güncelleme: 27.03.2023 14:19
Uygulama;
Boş haldeki bulaşık makinesinin alt rafını dışarı açarak tabana karbonat,limon tuzu ve kabartma tozunu serpiştirin. Arından üzerine sirkeyi dökün. Bu noktada yavaş yavaş tepkimeye giren maddelerin sesini duymaya başlayacaksınız. Kapağını kapattığınız bulaşık makinesini en yüksek sıcaklıkta ve en uzun programda çalıştırmaya başlayın. Programın bitmesinin ardından makinenin hem içi hem de görünmeyen noktaları tertemiz olacak.