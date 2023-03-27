X10 daha iyi çalıştırıyor! Mat bardaklara, lekeli tabaklara son! Bulaşık makineniz iyi temizlemiyorsa dikkat!! Pırıl pırıl olacak...

Uygulama;

Boş haldeki bulaşık makinesinin alt rafını dışarı açarak tabana karbonat,limon tuzu ve kabartma tozunu serpiştirin. Arından üzerine sirkeyi dökün. Bu noktada yavaş yavaş tepkimeye giren maddelerin sesini duymaya başlayacaksınız. Kapağını kapattığınız bulaşık makinesini en yüksek sıcaklıkta ve en uzun programda çalıştırmaya başlayın. Programın bitmesinin ardından makinenin hem içi hem de görünmeyen noktaları tertemiz olacak.