Wednesday 2. sezon ne zaman, yayın tarihi belli mi? Netflix’ten açıklama geldi!

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, gotik atmosferi ve sıra dışı hikayesiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Addams Ailesi'nin asi, zeki ve sıra dışı kızı Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alan dizi, ilk sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Netflix'ten Wednesday Açıklaması Geldi! Dizinin karanlık atmosferi ve sürükleyici olay örgüsü izleyicileri ekrana kilitledi. 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. Platformun sosyal medya hesabında, "İnanamayacaksın ama onun umurunda değil. Wednesday 2. sezon yakında sadece Netflix'te." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Wednesday Konusu Ne? Wednesday, küçük kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan okul takımına korkutucu bir ders verdikten sonra, ailesi tarafından Nevermore Akademisi'ne gönderilir. Okulda uyum sağlamakta zorlanan Wednesday, sert kişiliği ve kimseye boyun eğmeyen tavrıyla dikkat çeker. Ancak, sahip olduğu psişik yetenekler, onu gizemli cinayetlerin tam ortasına sürükler. Geçmişiyle yüzleşmek ve cinayetleri çözmek zorunda kalan Wednesday, izleyicileri soluksuz bırakacak olaylarla karşı karşıya kalır.

Wednesday Oyuncu Kadrosu Dizinin başrolünde Jenna Ortega, Wednesday Addams karakteriyle karşımıza çıkarken, ona Gwendoline Christie, Jamie McShane ve Percy Hynes White gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.