Çayın yanında ağızda dağılan lezzet: Mükemmel ev yapımı haşhaşlı çörek

Tel tel ayrılan dokusu, ceviz ve haşhaşın mükemmel uyumu ile ağızda dağılan bir lezzet! Haşhaşlı çörek, kahvaltı sofralarının ve beş çaylarının vazgeçilmez tariflerinden biri. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu özel tarif ise oldukça kolay. İşte tüm püf noktalarıyla, yumuşacık haşhaşlı çörek yapımı…
Mis gibi kokusuyla iştah kabartan haşhaşlı çörek, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri! Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis tarif, benzersiz tadıyla favoriniz olacak. Sıcak ya da ılık servis edebileceğiniz haşhaşlı çörek çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek. İşte deneyen herkesi kendine hayran bırakacak ev yapımı haşhaşlı çörek tarifi…
Malzemeler
5 su bardağı un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı toz şeker
Yarım paket yaş maya
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım kilo haşhaş ezmesi
1 su bardağı sıvı yağ
Ceviz içi (isteğe bağlı)
Haşhaşlı Çörek Yapımı
Geniş bir yoğurma kabına unu eleyin. Ortasını havuz gibi açarak içine yaş mayayı ekleyin. Mayayı eritmek için üzerine ılık süt ve suyu dökün, karıştırarak çözdürün. Sıvı yağı, yumurta akını ve şekeri ilave edip karıştırın. Son olarak tuzu ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir ortamda mayalanmaya bırakın.
Haşhaş sosunu hazırlayın. Haşhaş ezmesini bir kaseye alın ve üzerine sıvı yağı ekleyerek iyice karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde, çöreğinizin iç harcı hazır demektir.
Mayalanan hamuru tezgaha alın ve un serperek merdane yardımıyla açın. Üzerine hazırladığınız haşhaşlı karışımı sürün ve eşit şekilde yayın. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış ceviz ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.