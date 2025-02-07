Çayın yanında ağızda dağılan lezzet: Mükemmel ev yapımı haşhaşlı çörek

Mis gibi kokusuyla iştah kabartan haşhaşlı çörek , çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri! Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis tarif, benzersiz tadıyla favoriniz olacak. Sıcak ya da ılık servis edebileceğiniz haşhaşlı çörek çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek. İşte deneyen herkesi kendine hayran bırakacak ev yapımı haşhaşlı çörek tarifi …

Haşhaşlı Çörek Yapımı

Geniş bir yoğurma kabına unu eleyin. Ortasını havuz gibi açarak içine yaş mayayı ekleyin. Mayayı eritmek için üzerine ılık süt ve suyu dökün, karıştırarak çözdürün. Sıvı yağı, yumurta akını ve şekeri ilave edip karıştırın. Son olarak tuzu ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir ortamda mayalanmaya bırakın.