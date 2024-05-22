Şok olacaksınız! Masum tavşan deliği 700 yıllık dünyaya açıldı! Siz bir de içini görün....

Dışarıdan bakıldığında masum bir tavşan deliği gibi görünen bu oyuk, gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? İlk bakışta sıradan bir yuva gibi gözüken bu delik, aslında bambaşka bir gerçeği saklıyor. Fotoğrafa biraz daha yakından baktığınızda, bu deliğin içinde yüzyıllardır saklı kalan bir gizem olduğunu fark edebilirsiniz. Bu önemsiz görünen minicik delik, 700 yıllık bir geçmişe sahip bir mağaraya açılıyor. Yüzyıllar öncesine ait bu mağara, içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla adeta akıllara durgunluk veriyor.