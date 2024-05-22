SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Şok olacaksınız! Masum tavşan deliği 700 yıllık dünyaya açıldı! Siz bir de içini görün....

Dışarıdan bakıldığında masum bir tavşan deliği gibi görünen bu oyuk, gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? İlk bakışta sıradan bir yuva gibi gözüken bu delik, aslında bambaşka bir gerçeği saklıyor. Fotoğrafa biraz daha yakından baktığınızda, bu deliğin içinde yüzyıllardır saklı kalan bir gizem olduğunu fark edebilirsiniz. Bu önemsiz görünen minicik delik, 700 yıllık bir geçmişe sahip bir mağaraya açılıyor. Yüzyıllar öncesine ait bu mağara, içinde barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla adeta akıllara durgunluk veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 08:05 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 08:06
Şok olacaksınız! Masum tavşan deliği 700 yıllık dünyaya açıldı! Siz bir de içini görün.... 1

Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.

Şok olacaksınız! Masum tavşan deliği 700 yıllık dünyaya açıldı! Siz bir de içini görün.... 2 İşte mağaranın detayları...
Şok olacaksınız! Masum tavşan deliği 700 yıllık dünyaya açıldı! Siz bir de içini görün.... 3 Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
SON DAKİKA