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Vizesiz gidebileceğiniz 10 ülke: Yanınıza sadece pasaport alın!

Seyahat etmek, yeni lezzetler keşfetmek ve farklı kültürler tanımak birçok insanın ortak hayalidir. Ancak bu noktada vize süreci belirsiz ve zorlayıcı olabiliyor. Türk vatandaşları için sadece pasaportun yeterli olduğu ve vize talep edilmeyen birbirinden etkileyici tatil rotalarını sizin için listeledik...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:47 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 09:47
Vizesiz gidebileceğiniz 10 ülke: Yanınıza sadece pasaport alın! 1

Seyahat tutkunları için vize süreci uzun ve meşakkatli olabiliyor. Tam da bu noktada Türk vatandaşları için vize talep etmeyen ülkeler en çok arananlar listesinde yerini almış durumda. Siz de keşif merakınızı giderecek ve sadece pasaportunuzla giriş yapabileceğiniz ülkeleri merak ediyorsanız birkaç önerimiz olacak. İşte vizesiz seyahat imkanı sunan 10 etkileyici yer...

Vizesiz gidebileceğiniz 10 ülke: Yanınıza sadece pasaport alın! 2

Karadağ: Ziyaretçiler 90 günü aşmadan 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmakta.

Vizesiz gidebileceğiniz 10 ülke: Yanınıza sadece pasaport alın! 3

Saint Lucia: Umuma mahsus pasaport sahipleri 6 hafta süresince Saint Lucia'ya vize şartı olmadan giriş yapabilir.

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