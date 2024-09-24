Vizesiz gidebileceğiniz 10 ülke: Yanınıza sadece pasaport alın!

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Seyahat tutkunları için vize süreci uzun ve meşakkatli olabiliyor. Tam da bu noktada Türk vatandaşları için vize talep etmeyen ülkeler en çok arananlar listesinde yerini almış durumda. Siz de keşif merakınızı giderecek ve sadece pasaportunuzla giriş yapabileceğiniz ülkeleri merak ediyorsanız birkaç önerimiz olacak. İşte vizesiz seyahat imkanı sunan 10 etkileyici yer...