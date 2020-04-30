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Van Gölü'nde canavar operasyonu! Jandarma drone'u görünce düğmeye basıldı!
Van Gölü'nde canavar operasyonu! Jandarma drone'u görünce düğmeye basıldı!
Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde hızla hareket eden bir cismin görüntülenmesinin ardından "Van Gölü canavarı" efsanesi bir kez daha gündeme geldi. Cismi gören bölge sakini siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylerken, bu haberin ardından denetimlerini artıran Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde drone'un tespit ettiği cisim için hemen operasyon başlattı.
30.04.2020 12:34
- Son Güncelleme: 30.04.2020 12:34
VAN GÖLÜ CANAVARINI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ
Manisa'dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz'a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı.
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İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.
Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti.
Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, "Arkadaşımla birlikte Van Gölü'nün kenarına su doldurmak için gelmiştik.