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Van Gölü'nde canavar operasyonu! Jandarma drone'u görünce düğmeye basıldı!

Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde hızla hareket eden bir cismin görüntülenmesinin ardından "Van Gölü canavarı" efsanesi bir kez daha gündeme geldi. Cismi gören bölge sakini siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylerken, bu haberin ardından denetimlerini artıran Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde drone'un tespit ettiği cisim için hemen operasyon başlattı.

30.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 30.04.2020 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





