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İki ölüm makinesi karşı kaşıya! Başka hayvanlara yaşama şansı bırakmayan aslan ve kaplan...

Karşılarındaki başka hayvanlara yaşama şansı bırakmayan aslan ve kaplan bu kez karşı karşıya geldi... Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İki büyük avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde aslan ve kaplanın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

30.04.2020 10:19 - Son Güncelleme: 30.04.2020 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





