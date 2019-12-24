Vahşi doğada büyük şok! Ormanlar kralı aslan bile onu görünce kaçtı! Aslan kral öyle bir korktu ki

Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır. Ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Nehirde serinleyen bir aslan farkında olmadan timsahın bölgesine giriyor. Aslanın kendi bölgesine girdiğini fark eden timsah bu davranışı tehdit olarak algılıyor ve aslanın üzerine gidiyor. Bunu fark eden aslan ise bir anda yerinde zıplayarak korkuyor ve nehri hemen terk ediyor. Aslanın gördüğü zaman korktuğu canlı ise timsahtır. Amerikan timsahı ve krokodiller büyük ve pullu sürüngenlerdir ve çok güçlü çenelere sahiptirler. Nehir kenarlarında ve bataklıklarda yaşarlar. Balık, memeli hayvanlar, kaplumbağa ve kuşlar ile beslenirler. Timsahlar gezegenimizde yaşayan en büyük sürüngenler olup boyları 7 metreye ve ağırlıkları 1.120 kiloya ulaşabilir.

24.12.2019 12:39 - Son Güncelleme: 24.12.2019 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





