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Vahşi Doğa şoke etti! Spagetti gibi afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz

Natures adlı Instagram hesabından, dünyanın dört bir yanına ve sosyal medyaya yayılan vahşi yaşam fotoğrafları görenleri hayret ettirecek cinsten. İddia ediyoruz bunları daha önce görmediniz. İşte birbirinden eşsiz vahşi yaşan fotoğrafları. Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen karelerde anne ve yavru jaguar görenleri hayret ettirdi. Anne jaguar ve yavrusu suda avladıkları yaklaşık 5 metrelik bir anakonda avladılar. Vahşi yaşamın iki devinin, devasa yılanı spagetti gibi yediği o anlar böyle görüntülendi. İşte doğal yaşamında kameralar tarafından görüntülenen hayvanların en doğal halleri.

08.03.2020 15:20 - Son Güncelleme: 08.03.2020 15:22
Vahşi Doğa şoke etti! Spagetti gibi afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

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Vahşi Doğa şoke etti! Spagetti gibi afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Vahşi Doğa şoke etti! Spagetti gibi afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Vahşi Doğa şoke etti! Spagetti gibi afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Vahşi Doğa şoke etti! Spagetti gibi afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
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