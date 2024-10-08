Uzmanlar uyarıyor: Siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlıklar

Alabama Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Thomas Buford, yaşam boyu gerçekleşen hücresel ve moleküler değişikliklerin hepsini geri çeviremeseniz bile, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak biyolojik yaşlanma oranını yavaşlatabileceğinize dikkat çekiyor. Buford, "Yaşlanma serüveninde sağlığınızı iyileştirmek için asla geç değildir" diyor. Öte yandan günlük hayatta atılan bazı adımlar yaşlanma sürecini hızlandırıyor! İşte yaşlanmanıza ivme kazandıran alışkanlıklar...

Cildi güneşten korumamak Erken yaşlanmayı önlemek için cildinizi ve gözlerinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekiyor. Dermatolog Dr. Ivy Lee, "Büyük güneş gözlükleri takmayan veya güneş kremini kirpik diplerine kadar sürme alışkanlığı olmayanlar, güneş hasarına ve elastikiyet kaybına maruz kalabilirler." diyor. Bu noktada güneş yaşlanmayı hızlandıran bir etken olarak dikkat çekiyor.