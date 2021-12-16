Üzerinde sperm bulunan liseli Gamze Açar'ın ölümünde yeni gelişme! Raporda ortaya çıktı: Uyuşturucu madde yok

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk celsesinde savunmasını yapan Rıza Doğan, Gamze Açar'ın gece boyunca içki içtiğini ardından da uyuşturucu krizine girdiğini, sabaha karşı çıktığı balkondan düştüğünü iddia etti. Sanık Doğan, Açar'ın otele gelirken de uyuşturucu madde kullandığını söylediğini ileri sürdü.