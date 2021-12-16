Üzerinde sperm bulunan liseli Gamze Açar'ın ölümünde yeni gelişme! Raporda ortaya çıktı: Uyuşturucu madde yok
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava dosyasına, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu girdi. Gamze Açar'ın raporunda; kan ve doku örneklerinde tespit edilen maddelerin, kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, tedavi düzeyinde olup, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik ve uyuşturucu maddelerin bulunmadığı bilgisi yer aldı. Sanıklar, Gamze Açar'ın aşırı derecede alkol aldığını ve sonrasında uyuşturucu krizine girdiğini iddia etmişti.
Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti ardından iş görüşmesi için Kızılcahamam'da odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti.
Açar, aynı gün sabaha karşı otelin 5'inci katında kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk celsesinde savunmasını yapan Rıza Doğan, Gamze Açar'ın gece boyunca içki içtiğini ardından da uyuşturucu krizine girdiğini, sabaha karşı çıktığı balkondan düştüğünü iddia etti. Sanık Doğan, Açar'ın otele gelirken de uyuşturucu madde kullandığını söylediğini ileri sürdü.