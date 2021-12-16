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Haberler Yaşam Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç'e tepki çığ gibi! Yunus Göç'ün Facebook paylaşımında...

Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç'e tepki çığ gibi! Yunus Göç'ün Facebook paylaşımında...

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde cani babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek, yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak sabah saatlerinde taburcu edilmişti. Gözaltına alınan Göç, cezaevine konuldu. Büyük tepki gören cani babanın Facebook hesabındaki ifade şaşırttı. İşte cani babanın o paylaşımı...

16.12.2021 13:28 - Son Güncelleme: 16.12.2021 13:28
Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç’e tepki çığ gibi! Yunus Göç’ün Facebook’u paylaşımında...

Gaziantep'te 1 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç büyük tepki çekmişti! Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.

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Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç’e tepki çığ gibi! Yunus Göç’ün Facebook’u paylaşımında...

Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç’e tepki çığ gibi! Yunus Göç’ün Facebook’u paylaşımında...

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım.

Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç’e tepki çığ gibi! Yunus Göç’ün Facebook’u paylaşımında...

Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç’e tepki çığ gibi! Yunus Göç’ün Facebook’u paylaşımında...

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

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