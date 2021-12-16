Cihan bebeği öldüresiye döven cani baba Yunus Göç'e tepki çığ gibi! Yunus Göç'ün Facebook paylaşımında...
Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde cani babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek, yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşarak sabah saatlerinde taburcu edilmişti. Gözaltına alınan Göç, cezaevine konuldu. Büyük tepki gören cani babanın Facebook hesabındaki ifade şaşırttı. İşte cani babanın o paylaşımı...
16.12.2021 13:28
- Son Güncelleme: 16.12.2021 13:28