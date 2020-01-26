Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı
Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. Örneğin Laika... Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi. Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı. Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi. Ham isimli şempanzenin Ocak 1961'de yaptığı yolculuk 16 dakika 59 saniye sürdü. Ham, yörüngedeki kısa süren yolculuğunun ardından kapsülüyle birlikde Atlantik Okyanusu'na düştü. Kurtarma ekibi, Ham'i kurtarmak için gittiğinde bakın neyle karşılaştılar... İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...
26.01.2020 17:21
- Son Güncelleme: 26.01.2020 17:21
Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...
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