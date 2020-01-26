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Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. Örneğin Laika... Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi. Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı. Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi. Ham isimli şempanzenin Ocak 1961'de yaptığı yolculuk 16 dakika 59 saniye sürdü. Ham, yörüngedeki kısa süren yolculuğunun ardından kapsülüyle birlikde Atlantik Okyanusu'na düştü. Kurtarma ekibi, Ham'i kurtarmak için gittiğinde bakın neyle karşılaştılar... İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...

26.01.2020 17:21 - Son Güncelleme: 26.01.2020 17:21
Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...

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Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı

Laika

Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi.

Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı

Laika

Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı.

Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı

Laika

Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi.

Uzay araştırmalarına kurban giden canlılar! Şempanze Ham 16 dakika 59 saniye süren yolculuktan bakın nasıl çıktı

Uzay köpekleri

Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi'ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor.

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