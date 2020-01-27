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2020 felaketlerle başladı! İşte 2020 Baba Vanga kehanetleri....

Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri ortaya çıktı.

27.01.2020 11:43 - Son Güncelleme: 16.02.2020 12:49
2020 felaketlerle başladı! Türkiye kehaneti ise... İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....

Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...

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2020 felaketlerle başladı! Türkiye kehaneti ise... İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

2020 felaketlerle başladı! Türkiye kehaneti ise... İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....

BABA VANGA'NIN 2020 YILINA DAİR ÖNGÖRÜLERİ

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek! Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi lazım.

2020 felaketlerle başladı! Türkiye kehaneti ise... İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....

Trump gizemli bir hastalıktan etkilenecek ve işitme kaybı yaşayacak. Ayrıca Amerika başkanının beyninde bazı temel fonksiyonlarda sıkıntılar meydana gelecek.

2020 felaketlerle başladı! Türkiye kehaneti ise... İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....

Avrupa'nın bütünlüğü sona erdiği yıl 2020 olacak. Ayrıca Avrupa ekonomisi tamamen çökecek.

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