'Uyuyan Güzel' sırrı çözüldü!
'Uyuyan Güzel' olarak tanınan küçük kızın gizemini yıllar süren araştırmalar sonucunda çözdüler. 'Uyuyan Güzel' diye anılan Rosalia Lombardo'nun mumyası hakkında arkeologlar birçok araştırma yapmış ancak sonuç alınamamıştı. Uyuyan Güzel mumyasının cesedi, bulunduğu cam tabut içinde 97 yıldır göz kapaklarını açıp kapatması ile yıllarca gizemini korumaya devam etti ve sona gelindi. Göz kapaklarını açıp kapatan 'Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü. İşte o ilginç gerçekler...
ESRARENGİZ OLAYDA İLK SONUÇ!
İtalya'da 1918'de doğduktan sonra 1920'de İspanyol Gribi nedeniyle yaşamını yitiren ve " Uyuyan Güzel" diye de anılan Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde 97 yıldır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.
DOKTORLAR TARAFINDAN AÇIKLANAMAMIŞTI!
Fakat son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi. Doktor Alfredo Salafia tarafından mumyalanan 2 yaşındaki küçük kızın damarlarına bir sıvı enjekte edildiği biliniyordu. Fakat sihirli bileşimin ne olduğu doktor tarafından asla açıklanmamıştı.
Şu anda İtalya'nın Palermo kentinde bir müzede bulunan küçük kızın nasıl mumyalandığının sırrını bulmak. Mumyalanan Rosalia Lombardo tam 90 yıldır cesedi hiç bozulmadan sanki bir bebek gibi uyuyordu. Bu sırrı çözmek bilim insanlarının 90 yılını aldı. Dünyada H1N1 olarak bilinen domuz gribinin bir benzeri olan İspanyol giribi sadece Avrupa'da 25.000.000 can aldı.
Bunlardan biri de İtalyan general Mario Lombardo'nun minik kızı Rosalia Lombardoydu. Küçük kız İspanyol gribinden hayatını kaybettiğinde bu acıya dayanmak babasına çok zor geldi. Acısını biraz da olsa olsun hafifletmek isteyen general Lombardo, kızını mumyalayarak ölümsüzleştirmek istedi. O yıllar sonra bile kızının sanki uyuyormuş gibi bin cam fanusta insanlara gülmesini istiyordu. Bu işi yapacak kişiyi İtalya'nın Sicilya bölgesinde buldu.
Mumya ustası Dr. Alfredo Salafia küçük kızı mumyalayarak camdan bir mezarın içine koydu. Fakat Salafia mumyalamada nasıl bir yöntem kullandığını kimseye söylemedi. Ustalığının sırrını kendisiyle birlikte mezara götürdü. Şu anda İtalya'nın Palermo kentinde bir müzede bulunan küçük kızın nasıl mumyalandığının sırrını bulmak için arkeologlar yıllarca araştırma yaptı.