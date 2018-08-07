'Uyuyan Güzel' sırrı çözüldü!

Bunlardan biri de İtalyan general Mario Lombardo'nun minik kızı Rosalia Lombardoydu. Küçük kız İspanyol gribinden hayatını kaybettiğinde bu acıya dayanmak babasına çok zor geldi. Acısını biraz da olsa olsun hafifletmek isteyen general Lombardo, kızını mumyalayarak ölümsüzleştirmek istedi. O yıllar sonra bile kızının sanki uyuyormuş gibi bin cam fanusta insanlara gülmesini istiyordu. Bu işi yapacak kişiyi İtalya'nın Sicilya bölgesinde buldu.