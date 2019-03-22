Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi" suçlarından tutuksuz yargılanan ikisi kadın 26 kişinin hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.