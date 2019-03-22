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Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan ikisi kadın 26 kişi cezaevine gönderildi.

22.03.2019 10:44 - Son Güncelleme: 22.03.2019 11:01
Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu suçlarından 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılan 26 hükümlü yakalandı.

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Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi" suçlarından tutuksuz yargılanan ikisi kadın 26 kişinin hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmayla haklarında 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezası verilen 26 hükümlü yakalandı.

Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlüler daha sonra sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan aranan 26 hükümlü yakalandı
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