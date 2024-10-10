"Uyumadan önce mutlaka bunu yapın..." 6 maddeye uyarak 23 kilo birden verdi!

Birçok kişi kilo vermek için sıkı diyet ve egzersiz programlarına başvursa da, kalıcı sonuçlar elde etmek için bazı temel alışkanlıkları hayatlarına entegre etmek gerekir. İşte, 30 kilodan fazla veren fenomenin uyguladığı ve başarılı olduğu 6 adım...

1. Beslenme Planı Oluşturma Hart, kilo verme yolculuğuna başlamadan önce sağlıklı bir beslenme planı geliştirdi. "Bir diyet planı bulmalısınız; sadece sonuç veren değil, uzun vadede de sürdürebileceğiniz bir beslenme şekli olmalı." diyor. Düşük karbonhidratlı bir diyet benimseyen Hart, bu yaklaşımın kendisine en uygun seçenek olduğunu vurguluyor.