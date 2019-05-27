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Sosyal medyanın uyku üzerindeki etkisini biliyor muydunuz? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

Uyku bozuklukları çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Az uyumak da çok uyumak da uyku bozukluğu belirtileri arasında yer alır. Ya da uyku sırasında aniden uyanmak, tam olarak uykuya dalamamak gibi sorunlar da uyku bozukluğudur. Uykusuzluk nasıl giderilir öğrenmek istiyorsak uyku bozukluğuna neden olabilecek sorunları keşfetmeliyiz. Uyku uzmanı Olivia Arezzolo, uykusuzluk sorunu yaşayanlar için 5 önemli maddeyi sıraladı.

27.05.2019 16:07 - Son Güncelleme: 27.05.2019 16:37
Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

Avustralyalı uyku uzmanı Olivia Arezzolo, çağın en büyük sorunlarından biri olan uykusuzlukla mücadele etmek için dikkat etmek gereken 5 etkeni sıraladı.

Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

STRESİ ÖNLEYİN

Arezzolo'ya göre kolay ve kaliteli bir uykunun ilk adımı gün içerisinde ve gece stresi önlemeye yönelik alıştırmalar yapmak.

Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

GÜNDE 10 BİN ADIM

Günde 10 bin atmak, iyi bir uykunun şartları arasında yer alıyor.

Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

AĞIR BATTANİYE

Uyurken ağır battaniyeler kullanın

Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

MAVİ IŞIKLARA DİKKAT

Gözlerinizi mavi ışıklardan koruyun. Yatmadan önce telefon ekranına uzun süre bakmak, uyku kalitenizi etkiliyor.

Günümüzde bazı akıllı telefonlar, otomatik olarka uyku saatleriniz yaklaştığında ekranda daha yumuşak tonlar kullanarak size yardımcı oluyor.

Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

SOSYAL MEDYA UYARISI!

Sosyal medyada takip ettiğiniz kişiler de uykunuzu etkiliyor.

Anksiyete seviyesinin yükselmesine neden olacak kişiler, iyi bir uykuya engel oluyor.

Uykusuzluk nasıl giderilir? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

RİSK 3 KAT FAZLA

Pittsburgh Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya katılan 19-32 yaş aralığındaki gençlerin günde ortalama 61 dakika internette olduğu ve sosyal medya hesaplarını haftada ortalama 30 kez ziyaret ettikleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabını sık sık kontrol eden gençlerde uyku bozukluğu görülme riskinin 3 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

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