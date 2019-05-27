Sosyal medyanın uyku üzerindeki etkisini biliyor muydunuz? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!
Uyku bozuklukları çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Az uyumak da çok uyumak da uyku bozukluğu belirtileri arasında yer alır. Ya da uyku sırasında aniden uyanmak, tam olarak uykuya dalamamak gibi sorunlar da uyku bozukluğudur. Uykusuzluk nasıl giderilir öğrenmek istiyorsak uyku bozukluğuna neden olabilecek sorunları keşfetmeliyiz. Uyku uzmanı Olivia Arezzolo, uykusuzluk sorunu yaşayanlar için 5 önemli maddeyi sıraladı.
RİSK 3 KAT FAZLA
Pittsburgh Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya katılan 19-32 yaş aralığındaki gençlerin günde ortalama 61 dakika internette olduğu ve sosyal medya hesaplarını haftada ortalama 30 kez ziyaret ettikleri ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabını sık sık kontrol eden gençlerde uyku bozukluğu görülme riskinin 3 kat daha fazla olduğu vurgulandı.