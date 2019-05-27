Sosyal medyanın uyku üzerindeki etkisini biliyor muydunuz? 5 adımda uykusuzluk sorunundan kurtulun!

Uyku bozuklukları çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Az uyumak da çok uyumak da uyku bozukluğu belirtileri arasında yer alır. Ya da uyku sırasında aniden uyanmak, tam olarak uykuya dalamamak gibi sorunlar da uyku bozukluğudur. Uykusuzluk nasıl giderilir öğrenmek istiyorsak uyku bozukluğuna neden olabilecek sorunları keşfetmeliyiz. Uyku uzmanı Olivia Arezzolo, uykusuzluk sorunu yaşayanlar için 5 önemli maddeyi sıraladı.

27.05.2019 16:07 - Son Güncelleme: 27.05.2019 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





