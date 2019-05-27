Kanserden korunmak için günde 1 tatlı kaşığı...

30 GÜNÜN SONUNDA...

Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin. Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamimiyle uzak durun. Bu bir ayı vücudunuzu temizlemek için değerlendirin. 30 günün sonunda çok daha dinç bir şekilde güne başlayacak ve kendinizi her zamankinden daha sağlıklı hissedeceksiniz. Kullanacağınız balın organik olmasına dikkat edin...