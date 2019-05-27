Kanserden korunmak için günde 1 tatlı kaşığı...
Kansere karşı mücadele ederken ya da kanserden korunmak için birçok doğal yöntemlere başvururuz. Bu karışımın güçlü bir kanserle mücadele yöntemi olduğu söyleniyor. Sağlıklı karışım sadece 2 malzemeden oluşuyor ve hazırlaması son derece kolay. İşte kansere kalkan olacak karışım...
27.05.2019 17:59
- Son Güncelleme: 27.05.2019 17:59
30 GÜNÜN SONUNDA...
Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin. Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamimiyle uzak durun. Bu bir ayı vücudunuzu temizlemek için değerlendirin. 30 günün sonunda çok daha dinç bir şekilde güne başlayacak ve kendinizi her zamankinden daha sağlıklı hissedeceksiniz. Kullanacağınız balın organik olmasına dikkat edin...
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