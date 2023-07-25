Uykusunda büyük kabusu yaşadı! Burası Amazon ormanları değil Türkiye! Gözünü hastanede açtı!

1 Özellikle çiftçiler ve doğayla iç içe olan vatandaşlar, yılan ve akrep gibi yırtıcı hayvanlarla karşılaşma riskine daha açıktır. Havadaki ısınma, bu canlıların harekete geçmesine neden olurken, son dönemde Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan bir olay, yürekleri ağızlara getirdi.

2 Çemikare Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Aykaç, uyurken bir dev akrep tarafından ısırıldı. Elinden, kolundan ve sırtından sokulan akrebin neden olduğu ağrılarla uyanan Aykaç, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ancak yaylanın kara yoluyla ulaşımı güçlükle sağlanıyordu ve durum acil olduğu için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter sevk edildi.