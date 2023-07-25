Uykusunda büyük kabusu yaşadı! Burası Amazon ormanları değil Türkiye! Gözünü hastanede açtı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğanın canlıları da aktif hale gelir. Yabani hayvanlar kış uykusundan uyanır ve doğaya akın eder. Ancak bu dönemde yırtıcı hayvanlarla insanlar arasında bazen istenmeyen karşılaşmalar yaşanabilir. Son günlerde Türkiye'de yaşanan bir olay, ülkemizde de benzer tehlikelerin varlığına işaret ediyor. Afrika gibi uzak bir coğrafya değil, Türkiye'nin kendi toprakları!
Özellikle çiftçiler ve doğayla iç içe olan vatandaşlar, yılan ve akrep gibi yırtıcı hayvanlarla karşılaşma riskine daha açıktır. Havadaki ısınma, bu canlıların harekete geçmesine neden olurken, son dönemde Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan bir olay, yürekleri ağızlara getirdi.
Çemikare Yaylası'nda çobanlık yapan Ferhat Aykaç, uyurken bir dev akrep tarafından ısırıldı. Elinden, kolundan ve sırtından sokulan akrebin neden olduğu ağrılarla uyanan Aykaç, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ancak yaylanın kara yoluyla ulaşımı güçlükle sağlanıyordu ve durum acil olduğu için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilen Aykaç, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Aykaç, yaşadığı dehşet verici olayı şu şekilde anlattı: "Kolumdan uzaklaştırmak isterken akrep sırtıma kaçtı. Bu sırada parmağımı, kolumu ve sırtımı soktu. İlk önce fazla bir şey hissetmedim. Soğuk su ile yıkadım. Sonra bilincim kapandı. İlk müdahale yaylada yapıldı. Sağ olsun ekipler 15-20 dakika içerisinde helikopterle beni hastaneye ulaştırdı."