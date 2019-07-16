Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden eski İstanbul fotoğrafları! Ara Güler kimdir?
Ara Güler, genç yaşta gazeteciliğe başladı daha sonra fotoğrafa merak salarak bu alanda ilerledi. Bertrand Russell,Nazım Himet, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Salvador Dali ve Picasso gibi yüzlerce ünlü ismi fotoğrafladı. Çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran efsane Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetti. İşte Ara Güler'in geçmişten günümüz İstanbul temalı bazı fotoğrafları...üler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları...
16.07.2019 19:02
- Son Güncelleme: 16.07.2019 19:07
DİĞER GALERİLER