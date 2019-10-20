Usta foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

Ara Güler'in her zaman söylediği çok önemli bir söz olduğunu anımsatan Aslan, "Ben insansız fotoğrafı çekmem. Bir şeyi çekeceksen insan olmadan çekme, insan varsa anlam vardır, insan varsa o fotoğraflarda yaşanmışlık vardı derdi. Ara Güler'in tüm fotoğraflarının bir hikayesi vardır. Onun karelerinde Anadolu gerçeği vardır.