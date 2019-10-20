Usta foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı
Türk fotoğraf sanatının duayen ismi, usta foto muhabiri Ara Güler için vefatının 1. yılında Şişli Ermeni Mezarlığındaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.
20.10.2019 16:49
- Son Güncelleme: 20.10.2019 16:50
Ara Güler'in her zaman söylediği çok önemli bir söz olduğunu anımsatan Aslan, "Ben insansız fotoğrafı çekmem. Bir şeyi çekeceksen insan olmadan çekme, insan varsa anlam vardır, insan varsa o fotoğraflarda yaşanmışlık vardı derdi. Ara Güler'in tüm fotoğraflarının bir hikayesi vardır. Onun karelerinde Anadolu gerçeği vardır.
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